Комплектация войск и международная помощь: Зеленский провел Ставку

По его словам, во время Ставки были обсуждены ключевые вопросы относительно военных. В частности, комплектация бригад и обеспечение их всем необходимым.

"Отдельно еще говорил с министром обороны, Главкомом, руководителем Генштаба - подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

По его мнению, это является самой необходимой и эффективной гарантией безопасности для Украины.

"Именно из этого и исходим - украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте - вся остальная архитектура безопасности", - подчеркнул он.

Обеспечение армии

Напомним, в прошлом году Зеленский заявил о создании "длинных Нептунов", которые уже нанесли первые удары. Кроме этого Украина сейчас производит САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" и "Корсар". А дальнобойные дроны "Бобер", "Морок" и "Лютый". Это позволяет Силам обороны наносить точечные удары по критическим объектам в РФ, ослабляя ресурсную базу врага.

Недавно Зеленский опубликовал фото, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них снаряды, а также беспилотники.