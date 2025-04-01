Комплектація військ і міжнародна допомога: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 квітня, провів чергову Ставку. Вона була присвячена забезпеченню війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

За його словами, під час Ставки було обговорено ключові питання щодо військових. Зокрема, комплектація бригад та забезпечення їх всім необхідним.

"Окремо ще говорив з міністром оборони, Головкомом, керівником Генштабу - детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

На його думку, це є найнеобхіднішою та найефективнішою гарантією безпеки для України.

"Саме з цього й виходимо - українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті - вся інша архітектура безпеки", - підкреслив він.

Забезпечення армії

Нагадаємо, минулого року Зеленський заявив про створення "довгих Нептунів", які вже завдали перших ударів. Окрім цього Україна наразі виробляє САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" та "Корсар". А далекобійні дрони "Бобер", "Морок" і "Лютий". Це дозволяє Силам оборони завдавати точкових ударів по критичних об'єктах у РФ, послаблюючи ресурсну базу ворога.

Нещодавно Зеленський опублікував фото, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.