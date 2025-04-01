ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Комплектация войск и международная помощь: Зеленский провел Ставку

Вторник 01 апреля 2025 21:57
UA EN RU
Комплектация войск и международная помощь: Зеленский провел Ставку Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 апреля, провел очередную Ставку. Она была посвящена обеспечению войска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, во время Ставки были обсуждены ключевые вопросы относительно военных. В частности, комплектация бригад и обеспечение их всем необходимым.

"Отдельно еще говорил с министром обороны, Главкомом, руководителем Генштаба - подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

По его мнению, это является самой необходимой и эффективной гарантией безопасности для Украины.

"Именно из этого и исходим - украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте - вся остальная архитектура безопасности", - подчеркнул он.

Обеспечение армии

Напомним, в прошлом году Зеленский заявил о создании "длинных Нептунов", которые уже нанесли первые удары. Кроме этого Украина сейчас производит САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" и "Корсар". А дальнобойные дроны "Бобер", "Морок" и "Лютый". Это позволяет Силам обороны наносить точечные удары по критическим объектам в РФ, ослабляя ресурсную базу врага.

Недавно Зеленский опубликовал фото, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них снаряды, а также беспилотники.

Также мы писали, что задачей Минобороны Украины в этом году станет создание средств, которые поражают вражеские цели на максимальном расстоянии с высокой точностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть