Комплексы Patriot в ВСУ: как работают и существует ли им достойная замена

Американские комплексы ПВО Patriot способны защищать украинское небо от самолетов, крылатых ракет и баллистики. Есть ли альтернатива этим комплексам, и в чем их ключевое преимущество?

О том, как работает система ПВО Patriot, о ее модификациях и о комплексах, которые ее могут заменить - читайте в материале РБК-Украина .

Что известно о "Патриотах"?

Комплекс Patriot - это мобильная система противоракетной обороны класса "земля-воздух", разработанная компанией Raytheon Technologies. Она считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны в арсенале США и находится на вооружении с 1980-х годов.

Типичная батарея включает радарные и контрольные системы, силовой блок, пусковые установки и вспомогательные машины. Система может перехватывать самолеты, тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты.

Как работает комплекс?

В 2015 году в НАТО заявили, что радар системы имеет дальность действия более 150 км. Хотя Patriot изначально не был разработан для перехвата гиперзвукового оружия, в мае 2023 года США подтвердили, что Украина использовала его, чтобы сбить российскую ракету "Кинжал", которая, по словам Москвы, является гиперзвуковой.

В общем, комплекс ПВО имеет разные возможности в зависимости от типа ракеты-перехватчика. Так, первая ракета-перехватчик PAC-2 использует осколочно-взрывную боеголовку, которая детонирует вблизи цели, тогда как семейство ракет PAC-3 использует более точную технологию, которая поражает цель непосредственно.

За последние 10 лет Patriot перехватил более 150 баллистических ракет в боевых операциях, сообщает Raytheon на своем веб-сайте.

Где используются "Патриоты" и какие в Украине?

Согласно информации Raytheon, компания построила и поставила более 240 ракетных комплексов Patriot. В общем, они были поставлены в 19 стран, включая США, Германию, Польшу, Украину, Японию, Катар, Саудовскую Аравию и Египет.

По данным ЦПИ, в Украину поставлена последняя модернизация ЗРК Patriot - PAC-3, предназначенная для перехвата и поражения на высоте до 24 км именно баллистических ракет, включая "Искандеры", гиперзвуковую авиационную ракету "Кинжал" и гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон", которыми РФ атакует Украину.

К тому же, Patriot может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них, в частности крылатые ракеты типа Х-101, Х-155, "Калибр" на расстоянии от 80 километров, бомбардировщики и транспортные самолеты - до 180 километров.

В одну батарею Patriot PAC-3 может входить до 8 пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 4 ракеты MIM-104 различных типов, GEM-T (ракеты с усовершенствованным наведением) или 16 ракет ERINT (ракеты-перехватчики увеличенной дальности).

ЗРК может отслеживать цели скоростью до 2200 м/с на расстоянии до 180 км. Батарея Patriot завязана на систему АВАКС - программу НАТО, которая обеспечивает контроль воздушного пространства Альянса и имеет связь с военными спутниками Пентагона, которые способны "увидеть" пуски баллистических ракет еще на территории РФ.

Сколько стоят комплексы?

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, одна новая батарея Patriot стоит более 1 млрд долларов, включая 400 млн долларов за систему и 690 млн долларов за ракеты в батарее. По данным CSIS, стоимость ракет-перехватчиков Patriot оценивается примерно в 4 млн долларов за ракету.

Когда "Патриоты" появились в Украине?

История предоставления Украине комплексов Patriot достаточно длинная. Еще до полномасштабной агрессии РФ, в декабре 2021 года украинская власть просила об этом США. Однако администрация Белого дома не решилась на поставки из-за опасений, что это может быть воспринято Россией как провокация.

Только 21 декабря 2022 года США официально сообщили о решении предоставить Patriot Украине, а впоследствии - 5 января 2023 года - к инициативе Белого дома присоединилась Германия.

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина отметил, что уникальность "Патриотов" для Украины в том, что это единственное оружие, с помощью которого ВСУ могут перехватывать баллистическое оружие и уничтожать на достаточно больших расстояниях крылатые ракеты.

"Если мы говорим о перехвате баллистического оружия, то это где-то 25-30 километров, а крылатые ракеты "Патриот" видит километров за 160, и ракета в принципе может достать ее на таком расстоянии", - отметил Криволап.

Есть ли альтернативы "Патриоту"?

Константин Криволап также подчеркнул, что альтернативу системам Patriot найти довольно сложно. Если с перехватом крылатых ракет еще может достойно справляться комплекс SAMP-T, то с перехватом баллистики он справляется гораздо хуже.

"Есть еще система "Праща Давида". Это совместная разработка Соединенных Штатов и Израиля. Эта система по некоторым характеристикам она даже лучше, чем система "Патриот", а стоит эта система где-то в три раза меньше, и ракеты втрое дешевле", - добавил эксперт.

Также у США есть противоракетный комплекс наземного базирования THAAD для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет. Дальность работы этой РЛС по разным источникам охватывает от 1000 до 2000 км.

При этом он способен перехватывать баллистику на расстоянии до 150 км. Но всего выпущено не более 20 таких комплексов, большинство из которых находятся на вооружении Соединенных Штатов.

"Patriot из всего перечисленного наименее мощный, но он наиболее мобильный, что особенно важно при ограниченном количестве таких комплексов", - добавил Криволап.