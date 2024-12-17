Компенсация за уничтоженное жилье для ВПЛ: кто первый получит и как подать заявку
Украинцы, жилье которых было повреждено или разрушено в результате войны, могут получить компенсацию. Это касается и внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
В Украине действует государственная программа "єВідновлення". В рамках инициативы украинцам предоставляют компенсации за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье.
Программа заработала в мае 2023 года. В начале августа 2023 года программу "єВідновлення" значительно расширили, представив новую возможность получения жилищного сертификата в качестве компенсации. Этот сертификат может быть использован для инвестирования в недвижимость или приобретения жилья на первичном или вторичном рынке.
Как подать заявку
Подать заявку можно онлайн - в приложении или на портале "Дія". Также можно подать заявку офлайн в центрах предоставления административных услуг.
Для онлайн подачи нужно авторизоваться в "Дії". В разделе "Услуги" надо выбрать соответствующую опцию, сообщить о поврежденном имуществе, указать его классификацию, площадь, расположение, контактные данные и при необходимости прикрепить изображение и подробное описание повреждений.
Завершить процесс необходимо в разделе "Подать заявление о выплате".
Кто первый получит компенсацию
Недавно Верховная Рада приняла законопроект о приоритетном праве некоторых категорий переселенцев на получение компенсации за уничтоженное имущество.
Приоритетное право на компенсацию получат ВПЛ, которые:
- достигли пенсионного возраста;
- имеют на попечении ребенка в возрасте до шести лет;
- воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.
Ко второму чтению парламент дополнил соответствующий перечень. К нему также относятся ВПЛ:
- имеющие на попечении двух и более детей;
- являются одинокими матерями (отцами), которые воспитывают малолетнего ребенка без отца (матери);
- являются лицами с инвалидностью III группы;
- имеют на попечении ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
- имеют на попечении ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.
Помощь для переселенцев
Внутренние переселенцы могут получить материальную помощь на проживание. Размер ежемесячной выплаты составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.
Однако не всем ВПЛ могут начислять денежную помощь. Главное условие для получения выплат - размер совокупного дохода. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.
Подробнее о выплатах для ВПЛ и что делать в случае задержек при начислении - в материале РБК-Украина.
Также мы рассказывали, что для переселенцев готовят субсидию на аренду жилья.
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