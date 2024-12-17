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Компенсация за уничтоженное жилье для ВПЛ: кто первый получит и как подать заявку

Украина, Вторник 17 декабря 2024 18:00
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Компенсация за уничтоженное жилье для ВПЛ: кто первый получит и как подать заявку Фото: ВПЛ могут получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, жилье которых было повреждено или разрушено в результате войны, могут получить компенсацию. Это касается и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

В Украине действует государственная программа "єВідновлення". В рамках инициативы украинцам предоставляют компенсации за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье.

Программа заработала в мае 2023 года. В начале августа 2023 года программу "єВідновлення" значительно расширили, представив новую возможность получения жилищного сертификата в качестве компенсации. Этот сертификат может быть использован для инвестирования в недвижимость или приобретения жилья на первичном или вторичном рынке.

Как подать заявку

Подать заявку можно онлайн - в приложении или на портале "Дія". Также можно подать заявку офлайн в центрах предоставления административных услуг.

Для онлайн подачи нужно авторизоваться в "Дії". В разделе "Услуги" надо выбрать соответствующую опцию, сообщить о поврежденном имуществе, указать его классификацию, площадь, расположение, контактные данные и при необходимости прикрепить изображение и подробное описание повреждений.

Завершить процесс необходимо в разделе "Подать заявление о выплате".

Кто первый получит компенсацию

Недавно Верховная Рада приняла законопроект о приоритетном праве некоторых категорий переселенцев на получение компенсации за уничтоженное имущество.

Приоритетное право на компенсацию получат ВПЛ, которые:

  • достигли пенсионного возраста;
  • имеют на попечении ребенка в возрасте до шести лет;
  • воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

Ко второму чтению парламент дополнил соответствующий перечень. К нему также относятся ВПЛ:

  • имеющие на попечении двух и более детей;
  • являются одинокими матерями (отцами), которые воспитывают малолетнего ребенка без отца (матери);
  • являются лицами с инвалидностью III группы;
  • имеют на попечении ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
  • имеют на попечении ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.

Помощь для переселенцев

Внутренние переселенцы могут получить материальную помощь на проживание. Размер ежемесячной выплаты составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.

Однако не всем ВПЛ могут начислять денежную помощь. Главное условие для получения выплат - размер совокупного дохода. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.

Подробнее о выплатах для ВПЛ и что делать в случае задержек при начислении - в материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали, что для переселенцев готовят субсидию на аренду жилья.

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Внутренне перемещенные лица Дия Выплаты
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