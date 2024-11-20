"єВідновлення" для ВПО. Хто з переселенців в пріоритеті

Внутрішньо переміщені особи матимуть пріоритетне право на компенсацію за знищене житло у межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав ВПО та інших осіб.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує прийняти в цілому законопроект №11028. Йдеться про внесення змін до законів України щодо пріоритетного права деяких категорій ВПО на отримання компенсації за знищене майно.

Наразі до категорій ВПО, які вже мають пріоритетне право на компенсацію за знищене житло відносять:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю ІІІ групи;

осіб, які виховують дитину до 6 років або дитину з інвалідністю;

одиноких матерів або батьків, які самостійно виховують дитину до 14 років.

Водночас у розширений перелік осіб, які матимуть пріоритетне право на компенсацію за зруйноване житло за програмою "єВідновлення", додадуть: