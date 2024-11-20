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"єВідновлення" для ВПО. Хто з переселенців в пріоритеті

Україна, Середа 20 листопада 2024 12:33
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"єВідновлення" для ВПО. Хто з переселенців в пріоритеті Фото: "єВідновлення" для ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

Внутрішньо переміщені особи матимуть пріоритетне право на компенсацію за знищене житло у межах програми "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав ВПО та інших осіб.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує прийняти в цілому законопроект №11028. Йдеться про внесення змін до законів України щодо пріоритетного права деяких категорій ВПО на отримання компенсації за знищене майно.

Наразі до категорій ВПО, які вже мають пріоритетне право на компенсацію за знищене житло відносять:

  • пенсіонерів;
  • осіб з інвалідністю ІІІ групи;
  • осіб, які виховують дитину до 6 років або дитину з інвалідністю;
  • одиноких матерів або батьків, які самостійно виховують дитину до 14 років.

Водночас у розширений перелік осіб, які матимуть пріоритетне право на компенсацію за зруйноване житло за програмою "єВідновлення", додадуть:

  • осіб, які мають на утриманні двох дітей;
  • усиновлювачів, опікунів чи піклувальників дитини;
  • хворих на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, затвердженим МОЗ;
  • осіб, що мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, орфанне захворювання або інші тяжкі хвороби.

Раніше ми писали, про окупаційні аналоги "єВідновлення" і "єОселя". В Україні зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Але це відбувається не внаслідок того, що вони інтегруються в нові громади настільки, що вже не потребують допомоги. А через те, що не маючи допомоги з боку держави, люди повертаються на окуповані території попри небезпеку.

Читайте також про те, як долучитись до програми "єВідновлення".

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