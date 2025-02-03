Компенсація за послуги няні в Україні: хто має право та як отримати виплати в умовах війни

Батьки та опікуни дітей, які потребують додаткового догляду, можуть отримати фінансову підтримку від держави завдяки програмі "Муніципальна няня". Вона передбачає часткове відшкодування витрат на послуги няні.
Хто може скористатися послугою в умовах війни, РБК-Україна розповідає із посиланням на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Муніципальна няня - це фізична особа-підприємець або юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка офіційно надає послуги з догляду за дитиною до трьох років. Уряд компенсує частину її заробітної плати.
Омбудсман звертає увагу на те, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом ще трьох місяців після його закінчення послуга буде доступною не лише для українців, а й для іноземців та осіб без громадянства, які доглядають за дитиною до 6 років.
Програма доступна для батьків та опікунів дітей до трьох років, які потребують додаткового догляду, зокрема:
На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення право на користування послугою розширено. Допомогу можуть отримати:
Для того, щоб отримати послугу, насамперед потрібно знайти няню, яка є фізичною особою-підприємцем (ФОП) або юридичною особою на спрощеній системі оподаткування. Після цього треба укласти договір, у якому вказати умови надання послуг, суму оплати та відповідальність сторін. Потім потрібно подати документи до місцевого органу соціального захисту, серед яких:
Після того, як ви зробили усе вищезазначене, потрібно дочекатися рішення. Його повідомлять впродовж 10 робочих днів.
У процесі користування послугами муніципальної няні потрібно буде щомісяця надавати докази оплати послуг для отримання компенсації.
Компенсація виплачується у розмірі однієї мінімальної зарплати (з 1 січня 2023 року це 6700 гривень). Виплати здійснюються щомісяця, але не більше ніж за 165 годин догляду на місяць.
Якщо у вас виникли проблеми з отриманням компенсації, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
Нагадаємо, соціальна програма підтримки батьків "Муніципальна няня" була запроваджена в Україні у січні 2019 року як новий вид соціальної допомоги. Вона передбачає компенсацію витрат на послуги няні за умови укладення відповідного договору. Раніше скористатися цією послугою могли лише батьки (опікуни) дітей, які потребують додаткового догляду, або ті, хто має інвалідність I чи II групи та виховує дитину віком до трьох років. У період війни перелік тих, хто може скористатися послугою, розширили.
Також РБК-Україна розповідало, що на початку 2025 року в Україні розпочався курс підготовки для муніципальних нянь. У межах навчального проєкту 45 учасників опанують нову професію. Безкоштовний освітній проєкт "Школа нянь" створено для підготовки кваліфікованих спеціалістів у сфері догляду за дітьми від народження до трьох років.
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