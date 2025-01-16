В Україні стартує безкоштовна підготовка муніципальних нянь: як здобути нову професію

В Україні стартує курс підготовки для муніципальних нянь. Нову професію можуть здобути 45 учасників навчального проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

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Що відомо про "Школу нянь"

Безкоштовний навчальний проект "Школа нянь" було розроблено для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері догляду за дітьми віком від народження до 3 років.

Його основні завдання:

формалізація професії няні - оновлення професійного стандарту та створення умов для професійного навчання і перепідготовки майбутніх нянь;

розширення можливостей зайнятості жінок - сприяння розвитку ринку праці та забезпечення участі жінок у ньому через розширення послуг із догляду за дітьми та дошкільної освіти в Україні.

Варто зазначити, що цей курс професійної підготовки:

реалізується громадською організацією "Освіта 360" (за підтримки Міжнародної організації праці та Мінсоцполітики в рамках програми "Муніципальна няня");

складається з чотирьох тижнів інтенсивного навчання - поєднання онлайн-лекцій та офлайн-практики (Київ, Дніпро, Тернопіль) для максимального засвоєння матеріалів;

дозволить стати професійною нянею (надавати якісний догляд дітям віком від 0 до 3 років);

дозволить отримати сертифікат державного зразка (офіційний документ, що підтвердить компетентність та допоможе влаштуватися на роботу);

надасть підтримку у працевлаштуванні (інформацію про програму "Муніципальна няня" та допомогу з виходом на ринок праці).

Як стати учасником проекту

Стати учасником проекту можуть українці, які бажають:

працювати нянею;

підвищити кваліфікацію з догляду за дітьми;

знайти нові можливості працевлаштування;

змінити професію.

Для цього потрібно заповнити форму для попередньої реєстрації.

Планується, що до участі в безкоштовному навчанні будуть відібрані 45 учасників.

Уточнюється, що програма стартує в лютому 2025 року.

"Після старту програми координатор проекту розгляне вашу заявку та додатково зв'яжеться з вами щодо результатів відбору на програму та дати початку навчання", - пояснили українцям.

Зазначимо, що соціальна програма для підтримки батьків "Муніципальна няня" (як новий вид соціальної допомоги) була запроваджена в Україні з січня 2019 року. Йдеться про компенсацію витрат на няню - у разі укладення відповідного договору.

Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки (опікуни) дитини, яка потребує додаткового догляду, або ж батьки (опікуни), які є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до 3-х років.

Однак згодом Кабінет міністрів вніс до програми деякі зміни:

збільшив вік дітей до 6 років (в окремо визначених випадках);

дозволив надання послуги для внутрішньо переміщених осіб (незалежно від місця проживання);

дозволив надання послуги для сімей, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану садочки не працюють.

Така ініціатива має на меті усунення бар'єрів у доступі батьків до роботи та економічної незалежності, а дітей - до отримання належного догляду і розвитку (що є одним з аспектів в межах виконання Національної стратегії створення безбар'єрного простору).