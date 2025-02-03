Компенсация за услуги няни в Украине: кто имеет право и как получить выплаты в условиях войны

Муниципальная няня - это физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения, которое официально предоставляет услуги по уходу за ребенком до трех лет. Правительство компенсирует часть ее заработной платы.

Омбудсман обращает внимание на то, что в период действия военного положения в Украине и в течение еще трех месяцев после его окончания услуга будет доступна не только для украинцев, но и для иностранцев и лиц без гражданства, которые ухаживают за ребенком до 6 лет.

Кто может воспользоваться услугой

Программа доступна для родителей и опекунов детей до трех лет, нуждающихся в дополнительном уходе, в частности:

детей с инвалидностью;

детей с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

детей с редкими (орфанными), онкологическими или онкогематологическими заболеваниями;

детей с тяжелыми психическими расстройствами;

детей с сахарным диабетом I типа;

детей, получивших тяжелую травму;

детей, нуждающихся в трансплантации органов или паллиативной помощи;

детей, у которых один из родителей или опекунов имеет инвалидность I или II группы.

Дополнительные условия во время военного положения

На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения право на пользование услугой расширено. Помощь могут получить:

родители детей с инвалидностью до шести лет;

родители детей до шести лет с тяжелыми болезнями и пороками развития;

родители детей до шести лет, которые получили тяжелую травму или нуждаются в трансплантации;

внутренне перемещенные лица с детьми до трех лет;

родители детей до шести лет, проживающих в районах, где невозможно обеспечить функционирование детсадов.

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы получить услугу, прежде всего нужно найти няню, которая является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) или юридическим лицом на упрощенной системе налогообложения. После этого надо заключить договор, в котором указать условия предоставления услуг, сумму оплаты и ответственность сторон. Затем нужно подать документы в местный орган социальной защиты, среди которых:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

договор с няней;

чеки или выписки, подтверждающие оплату услуг.

После того, как вы сделали все вышеупомянутое, нужно дождаться решения. Его сообщат в течение 10 рабочих дней.

В процессе пользования услугами муниципальной няни нужно будет ежемесячно предоставлять доказательства оплаты услуг для получения компенсации.

Размер компенсации

Компенсация выплачивается в размере одной минимальной зарплаты (с 1 января 2023 года это 6700 гривен). Выплаты осуществляются ежемесячно, но не более чем за 165 часов ухода в месяц.

Если у вас возникли проблемы с получением компенсации, обращайтесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека: