Компенсация за услуги няни в Украине: кто имеет право и как получить выплаты в условиях войны

Родители и опекуны детей, нуждающихся в дополнительном уходе, могут получить финансовую поддержку от государства благодаря программе "Муниципальная няня". Она предусматривает частичное возмещение расходов на услуги няни.
Кто может воспользоваться услугой в условиях войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Муниципальная няня - это физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения, которое официально предоставляет услуги по уходу за ребенком до трех лет. Правительство компенсирует часть ее заработной платы.
Омбудсман обращает внимание на то, что в период действия военного положения в Украине и в течение еще трех месяцев после его окончания услуга будет доступна не только для украинцев, но и для иностранцев и лиц без гражданства, которые ухаживают за ребенком до 6 лет.
Программа доступна для родителей и опекунов детей до трех лет, нуждающихся в дополнительном уходе, в частности:
На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения право на пользование услугой расширено. Помощь могут получить:
Для того, чтобы получить услугу, прежде всего нужно найти няню, которая является физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) или юридическим лицом на упрощенной системе налогообложения. После этого надо заключить договор, в котором указать условия предоставления услуг, сумму оплаты и ответственность сторон. Затем нужно подать документы в местный орган социальной защиты, среди которых:
После того, как вы сделали все вышеупомянутое, нужно дождаться решения. Его сообщат в течение 10 рабочих дней.
В процессе пользования услугами муниципальной няни нужно будет ежемесячно предоставлять доказательства оплаты услуг для получения компенсации.
Компенсация выплачивается в размере одной минимальной зарплаты (с 1 января 2023 года это 6700 гривен). Выплаты осуществляются ежемесячно, но не более чем за 165 часов ухода в месяц.
Если у вас возникли проблемы с получением компенсации, обращайтесь к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
Напомним, социальная программа поддержки родителей "Муниципальная няня" была введена в Украине в январе 2019 года как новый вид социальной помощи. Она предусматривает компенсацию расходов на услуги няни при условии заключения соответствующего договора. Ранее воспользоваться этой услугой могли только родители (опекуны) детей, нуждающихся в дополнительном уходе, или те, кто имеет инвалидность I или II группы и воспитывает ребенка в возрасте до трех лет. В период войны перечень тех, кто может воспользоваться услугой, расширили.
Также РБК-Украина рассказывало, что в начале 2025 года в Украине начался курс подготовки для муниципальных нянь. В рамках учебного проекта 45 участников освоят новую профессию. Бесплатный образовательный проект "Школа нянь" создан для подготовки квалифицированных специалистов в сфере ухода за детьми от рождения до трех лет.
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