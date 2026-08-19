"Компенсацій бізнесу не буде": в Раді нагадали, що зайвих грошей в бюджеті нема

Великий бізнес, за його словами, наразі потребує двох речей - доступу до державних кредитних програм та розширення фінансування по програмам страхування.

"Держава обмежена у ресурсах: якби ми одразу відкрили програми для великого бізнесу, малому й середньому - грошей взагалі не вистачило б. Проте зараз великий бізнес просить розширити ці інструменти, і я з ними абсолютно згоден", - каже депутат.

Гетманцев зазначив, що вже мало місце обговорення з прем'єром і міністром економіки розширення програми "5-7-9%". "Потреби "Епіцентру", "Нової пошти" та інших вимірюються мільярдами. Вони готові брати ці мільярди з банківської системи за прийнятним відсотком", - переконаний він.

За словами голови комітету, компенсувати втрати бізнесу державний бюджет не може, оскільки тільки прямі збитки бізнесу складають приблизно річний ВВП України.

"Але субсидувати частину відсоткової ставки та надати гарантії держава зобов'язана", - пояснив співрозмовник.

Фото: Данило Гетманцев про страхування воєнних ризиків (РБК-Україна)

Страхуванням воєнних ризиків

Що ж стосується програми страхування, то наразі вона працює "дуже умовно". Проблема у ліміті відшкодування - до 30 мільйонів гривень.

"Для великих мереж це надто мала сума, хоча малий бізнес міг би проявляти більшу активність. Програму страхування треба розширювати. Якщо зараз на неї передбачено лише 1 мільярд гривень, то цю суму необхідно збільшувати в 10-30 разів - до 10-30 мільярдів гривень", - каже Гетманцев.

За його словами, Рада очікує від Мінекономіки відповідних пропозицій. На його думку, парламент підтримає ініціативи, навіть якщо знадобляться додаткові кошти.

"Ліміти за цими програмами мають бути істотно збільшені для всіх", - зазначив він.