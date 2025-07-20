Україна готується стягнути з "Газпрому" 6,9 млрд доларів, - Зеленський

Україна має кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд доларів. Ці кошти готуються стягнути з Росії та "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Зеленський обговорив з головою правління "Нафтогазу" Сергієм Корецьким шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. Це сталося під час підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для дипломатії.

"На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та "Газпрому" й утверджують силу міжнародного права", - зазначив президент.

Глава держави додав, що готуються конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра, 21 липня, українські посли отримають відповідні доручення.

Зеленський також обговорив з Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.