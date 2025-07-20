ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна готується стягнути з "Газпрому" 6,9 млрд доларів, - Зеленський

Київ, Неділя 20 липня 2025 14:28
UA EN RU
Україна готується стягнути з "Газпрому" 6,9 млрд доларів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна має кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд доларів. Ці кошти готуються стягнути з Росії та "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Зеленський обговорив з головою правління "Нафтогазу" Сергієм Корецьким шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. Це сталося під час підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для дипломатії.

"На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та "Газпрому" й утверджують силу міжнародного права", - зазначив президент.

Глава держави додав, що готуються конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра, 21 липня, українські посли отримають відповідні доручення.

Зеленський також обговорив з Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.

Поразка "Газпрому" в суді

Нагадаємо, у лютому 2025 року російський "Газпром" програв в Арбітражному суді Міжнародної торгової палати. Суд задовольнив позов чеської комунальної компанії CEZ.

У червні "Нафтогаз" виграв арбітражний суд проти "Газпрому". Російську компанію зобов'язали відшкодувати 1,37 млрд доларів Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Газпром Російська Федерація Україна
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні