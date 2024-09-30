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Компанії, пов’язані з Коломойським та Боголюбовим, звинувачують у сплаті податків у РФ: нові деталі

Понеділок 30 вересня 2024 09:10
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Компанії, пов’язані з Коломойським та Боголюбовим, звинувачують у сплаті податків у РФ: нові деталі Фото: компанії, пов’язані з Коломойським та Боголюбовим, звинувачують у сплаті податків у РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанії, пов’язані з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, звинувачують у сплаті багатомільйонних податків у Росії. Йдеться про структури, що вели бізнес на території РФ через низку офшорних компаній.

Що про це відомо та як реагують на ці звинувачення в компаніях - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, "Южгазенерджі" у 2022 році сплатила 416 млн рублів податків у РФ. Хоча компанія заявляла про неможливість виходу з російського ринку через фінансові втрати, активи було конфісковано тільки у 2024 році.

Після виходу публікації в українській прес-службі JKX Oil & Gas заявили, що компанія не здійснює жодного контролю над будь-якими компаніями, які працюють на ринку РФ.

Крім того, у листопаді 2023 року арбітражний суд Московської області позбавив компанії "Adygea Gas B.V." та "Page Gas Ltd", які входили до групи компаній "JKX Oil & Gas Ltd", їх прав як учасників ТОВ "Южгазэнерджи", на участь у компанії, зокрема щодо прав розпорядження долями в "Южгазэнерджи" та прав на виплату розподіленого чистого прибутку, йшлося у прес-релізі JKX Oil & Gas.

Водночас у звітах компанії за 2022 рік вказано, що JKX Oil & Gas провела аналіз своєї участі в ТОВ "Южгазенерджі" та ТОВ "Кейтерінг Юг", проте вихід із своїх активів в РФ група визначила неможливим, оскільки понесла б фінансові втрати при реалізації (продажі) активів у рамках санкцій.

Згідно з даними податкової служби РФ, тільки "Южгазенерджі" у 2022 році сплатила 416 млн рублів податків. Компанія, пов’язана з Боголюбови та Коломойським, яка була основним акціонером JKX, у листопаді 2022 року була виключена з реєстру. Після делістингу компанії з Британської біржі, дані про бенефіціарів JKX Oil & Gas залишаються закритими.

Крім того, у 2018 році, генеральний директор "Южгазэнерджи" Олександр Богданович в інтервʼю зазначав, що компанія користувалася послугами транспортування від санкційного Газпрому.

У березні 2024 році російська сторона рішенням суду примусово конфіскувала активи олігархів, зокрема, дві вищезгадані компанії, отримавши понад 5 млрд рублів до бюджету.

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