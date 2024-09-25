У JKX Oil & Gas заявили, що група не здійснює жодного контролю над компаніями у РФ

JKX Oil & Gas Ltd не здійснює жодного контролю над будь-якими компаніями, які працюють на ринку РФ. Більше того, сама компанія за рішенням суду РФ, визнана на території країни-агресора "частиною екстремістської організації" через значну допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби компанії.

"В черговий раз нагадуємо замовнику з Нестерівського провулку, що JKX має підтвердження від Реєстратора корпоративних справ Британських Віргінських Островів ("BVI"), що Eclairs Group Limited ("EGL"), яка мала номер компанії 1753610 на BVI, було виключено з реєстру 1 листопада 2022 року", - заявили у компанії.

Зазначається, що до ліквідації EGL була одним з основних акціонерів компанії з часткою 32,66% у випущеному акціонерному капіталі компанії. Як наслідок, EGL було виключено з реєстру акціонерів компанії, а її власники Коломойський та Боголюбов не мають жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

У компанії також нагадали, що 22 листопада 2023 року було оприлюднено судове рішення Арбітражного суду Московської області, яким було позбавлено компанії "Adygea Gas B.V." та "Page Gas Ltd", які входили до Групи компаній "JKX Oil & Gas Ltd", їх прав як учасників ТОВ "Южгазэнерджи", на участь у компанії "Южгазэнерджи", зокрема щодо прав розпорядження долями в "Южгазэнерджи" та прав на виплату розподіленого чистого прибутку.

Вони наголошують, що основними підставами такого рішення суд вказав неодноразові заяви материнської компанії Групи компаній "JKX Oil & Gas Ltd" щодо припинення діяльності на території РФ, втраті контролю та впливу щодо російських дочірніх товариств (ТОВ "Южгазэнерджи") та дотримання усіх санкційних обмежень по стосовно РФ і юридичних осіб на території РФ. Це підтверджується деконсолідацією цих активів у звітності Групи, поданій до Реєстраційної Палати Обʼєднаного Королівства.

"А вже 5 березня 2024 року діяльність нашої компанії "JKX Oil & Gas" отримала офіційне визнання — один з місцевих судів країни-агресора визнав нас частиною екстремістської організації, яка здійснює екстремістську діяльність з фінансування ЗСУ, яка має яскраво виражений антиросійський характер", — йдеться у заяві.

Окрім цього, компанія підкреслює, що надала усі необхідні підтверджуючі документи до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань стосовно відсутності будь-якого контролю з боку компанії над діяльністю активів, які їй належали в РФ, і відповідно компанія не мала впливу на сплату податків підприємствами, контроль над якими було втрачено, а вказані підприємства було виключено зі звітності.

Також з 2022 року по сьогодні Групою компаній JKX було надано допомоги Силам Оборони України на суму 202,1 млн грн.