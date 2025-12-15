Компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink: що зміниться в характеристиках уже 2026 року
Американська компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, оголосила про масштабне оновлення супутникової мережі Starlink, яке має бути реалізовано до лютого 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії в соцмережі X.
У рамках цих планів компанія розраховує запустити і вивести на орбіту до 10 тисяч супутників, що дасть змогу істотно розширити глобальне покриття інтернетом і підвищити доступність швидкісного з'єднання.
Зараз понад 8600 супутників Starlink перебувають в активному використанні, ще сотні перебувають на різних стадіях розгортання.
Які характеристики зміняться
Ключовим елементом оновлення стане запуск супутників Starlink V3, які, за даними компанії, забезпечать відчутний стрибок у технічних характеристиках. Потужність одного супутника зросте приблизно до 20 кВт, що відкриває можливість для гігабітного інтернет-підключення для користувачів.
Крім того, нове покоління супутників додасть мережі понад 60 терабіт на секунду додаткової пропускної спроможності, що має знизити затримки, підвищити стабільність з'єднання і дозволити обслуговувати більшу кількість абонентів одночасно.
Що таке Starlink
Це глобальна система супутникового інтернету від компанії SpaceX, що надає високошвидкісний широкосмуговий доступ у віддалених районах по всьому світу за допомогою тисяч низькоорбітальних супутників, даючи змогу користувачам насолоджуватися онлайн-іграми, відеозв'язком і потоковим переказом, навіть там, де традиційні провайдери недоступні.
Він складається з великого сузір'я супутників, призначених для користувача терміналів (антена-тарілка, роутер) і наземної інфраструктури, забезпечуючи низьку затримку і високу швидкість
Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили відкрите тестування технології Starlink Direct to Cell від SpaceX. Вона дає змогу абонентам "Київстар" відправляти й отримувати SMS там, де відсутнє мобільне покриття.
