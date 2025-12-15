ua en ru
Компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink: що зміниться в характеристиках уже 2026 року

Понеділок 15 грудня 2025 09:21
UA EN RU
Компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink: що зміниться в характеристиках уже 2026 року Фото: компанія SpaceX анонсувала оновлення Starlink (Starlink spacexcom)
Автор: Ірина Глухова

Американська компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, оголосила про масштабне оновлення супутникової мережі Starlink, яке має бути реалізовано до лютого 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії в соцмережі X.

У рамках цих планів компанія розраховує запустити і вивести на орбіту до 10 тисяч супутників, що дасть змогу істотно розширити глобальне покриття інтернетом і підвищити доступність швидкісного з'єднання.

Зараз понад 8600 супутників Starlink перебувають в активному використанні, ще сотні перебувають на різних стадіях розгортання.

Які характеристики зміняться

Ключовим елементом оновлення стане запуск супутників Starlink V3, які, за даними компанії, забезпечать відчутний стрибок у технічних характеристиках. Потужність одного супутника зросте приблизно до 20 кВт, що відкриває можливість для гігабітного інтернет-підключення для користувачів.

Крім того, нове покоління супутників додасть мережі понад 60 терабіт на секунду додаткової пропускної спроможності, що має знизити затримки, підвищити стабільність з'єднання і дозволити обслуговувати більшу кількість абонентів одночасно.

Що таке Starlink

Це глобальна система супутникового інтернету від компанії SpaceX, що надає високошвидкісний широкосмуговий доступ у віддалених районах по всьому світу за допомогою тисяч низькоорбітальних супутників, даючи змогу користувачам насолоджуватися онлайн-іграми, відеозв'язком і потоковим переказом, навіть там, де традиційні провайдери недоступні.

Він складається з великого сузір'я супутників, призначених для користувача терміналів (антена-тарілка, роутер) і наземної інфраструктури, забезпечуючи низьку затримку і високу швидкість

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили відкрите тестування технології Starlink Direct to Cell від SpaceX. Вона дає змогу абонентам "Київстар" відправляти й отримувати SMS там, де відсутнє мобільне покриття.

Як підключити функцію Starlink Direct to Cell на вашому смартфоні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

SpaceX Ілон Маск Starlink
