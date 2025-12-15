ua en ru
Компания SpaceX анонсировала обновление Starlink: что изменится в характеристиках уже в 2026 году

Понедельник 15 декабря 2025 09:21
Компания SpaceX анонсировала обновление Starlink: что изменится в характеристиках уже в 2026 году Фото: компания SpaceX анонсировала обновление Starlink (Starlink spacexcom)
Автор: Ірина Глухова

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, объявила о масштабном обновлении спутниковой сети Starlink, которое должно быть реализовано до февраля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании в соцсети X.

В рамках этих планов компания рассчитывает запустить и вывести на орбиту до 10 тысяч спутников, что позволит существенно расширить глобальное покрытие интернетом и повысить доступность скоростного соединения.

Сейчас более 8600 спутников Starlink находятся в активном использовании, еще сотни находятся на разных стадиях развертывания.

Какие характеристики изменятся

Ключевым элементом обновления станет запуск спутников Starlink V3, которые, по данным компании, обеспечат ощутимый скачок в технических характеристиках. Мощность одного спутника возрастет примерно до 20 кВт, что открывает возможность для гигабитного интернет-подключения для пользователей.

Кроме того, новое поколение спутников добавит сети более 60 терабит в секунду дополнительной пропускной способности, что должно снизить задержки, повысить стабильность соединения и позволить обслуживать большее количество абонентов одновременно.

Что такое Starlink

Это глобальная система спутникового интернета от компании SpaceX, предоставляющая высокоскоростной широкополосный доступ в отдаленных районах по всему миру с помощью тысяч низкоорбитальных спутников, позволяя пользователям наслаждаться онлайн-играми, видеосвязью и потоковой передачей, даже там, где традиционные провайдеры недоступны.

Он состоит из большого созвездия спутников, пользовательских терминалов (антенна-тарелка, роутер) и наземной инфраструктуры, обеспечивая низкую задержку и высокую скорость

Напомним, недавно в Украине запустили открытое тестирование технологии Starlink Direct to Cell от SpaceX. Она позволяет абонентам "Киевстар" отправлять и получать SMS там, где отсутствует мобильное покрытие.

Как подключить функцию Starlink Direct to Cell на вашем смартфоне, - читайте в материале РБК-Украина.

