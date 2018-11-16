Компанія Southwest Airlines до катастрофи Lion Air замінила датчики в Boeing

Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Учасники розслідування аварії літака в Індонезії підтвердили, що мова йде про ті датчики, які були у лайнера Lion Air

За три тижні до авіакатастрофи Boeing в Індонезії, в результаті якої загинуло 189 осіб, американська компанія Southwest Airlines замінила два несправних датчика системи управління польотів, аналогічних тим, які були на борту індонезійського лайнера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, в датчиках були несправні сенсори. В компанії Southwest Airlines додали, що за словами пілотів, вони не могли скористатися автоматичними налаштування режиму роботи двигуна.

Після цього сенсори замінили. Представник додала, що щонайменше один з них був відремонтований. Учасники розслідування аварії літака в Індонезії підтвердили, що мова йде про ті датчики, які були у лайнера Lion Air.

В компанії Southwest Airlines повідомили, що у літаків компанії не було проблем з датчиками кута атаки, попередження про яких розіслала Boeing.

Нагадаємо, Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була виявлена несправність датчика швидкості.

Як відомо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.