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Компанія Річарда Бренсона відправить ВПС Італії з місією у космос

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Італія, Четвер 02 вересня 2021 21:19
Компанія Річарда Бренсона відправить ВПС Італії з місією у космос Фото: компанія Річарда Бренсона відправить ВПС Італії з місією у космос (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Virgin Galactic, що належить підприємцю Річарду Бренсону, відправить ВПС Італії у космос в рамках місії "Unity 23". Політ назначено на кінець вересня, або ж на початок жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Екіпаж складатиметься з трьох військовослужбовців ВПС Італії. Під час польоту вони вивчатимуть вплив на людське тіло під час переходу до низької гравітації. Дані про це допоможуть створити уявлення про майбутні системи й технології космічного туризму.

Наразі Федеральне управління цивільної авіації США розслідує причину відхилення траєкторії польоту космічного літака під час польоту Річарда Бренсона.

Політ ВПС Італії очікується в кінці вересня, або ж в на початку жовтня.

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