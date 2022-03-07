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Компания Remedy поддержала украинцев, но останавливать продажу игр в России не будет

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Понедельник 07 марта 2022 03:43
Компания Remedy поддержала украинцев, но останавливать продажу игр в России не будет Компания Remedy (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Финская компания Remedy осудила российскую агрессию и поддержала Украину. Однако, останавливать продажу своих видеоигр на территории страны-агрессора не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Remedy.

Все больше весь цивилизованный мир поддерживает Украину и вводит санкции против России. Однако, есть сферы и компании, которые пока не собираются этого делать.

Компания Remedy Entertainment сообщила, что обычно не комментируют подобные события, но на этот раз должны. В частности, они заявили, что шокированы тем, что сейчас происходит в Украине и осудили российскую агрессию.

К тому же они активно помогают своим украинским сотрудникам, пострадавшим от российского вторжения.

Разработчики из Remedy Entertainment пожертвуют 50 тысяч долларов Красному Кресту, который помогает украинцам.

Однако, в компании заявили, что блокировать свои видеоигры на территории России разработчики пока не собираются. Отмечается, что они не обвиняют тех людей, которые не несут ответственности за то, что сейчас происходит на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что Netflix приостановил работу в России.

Также мы писали, что Spotify остановил продажу подписки Premium в России.

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