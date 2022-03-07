Компанія Remedy підтримала українців, але зупиняти продаж ігор в Росії не буде

Фінська компанія Remedy засудила російську агресію та підтримала Україну. Однак, зупиняти продаж своїх відеоігор на території країни-агресора не збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Remedy.

Все більше увесь цивілізований світ підтримує Україну та вводить санкції проти Росії. Однак, є сфери й компанії, які поки не збираються цього робити.

Компанія Remedy Entertainment повідомила, що зазвичай не коментують подібні події, але цього разу мусять. Зокрема, вони заявили, що шоковані тим, що зараз відбувається в України та засудили російську агресію.

До того ж вони активно допомагають своїм українським співробітникам, які постраждали від російського вторгнення.

Розробники із Remedy Entertainment пожертвують 50 тисяч доларів Червоному Хресту, який допомагає українцям.

Однак, у компанії заявили, що блокувати свої відеогри на території Росії розробники поки не збираються. Зазначається, що вони не звинувачують тих людей, які не несуть відповідальності за те, що зараз відбувається на території України.