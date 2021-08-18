Poly Network предлагает работу хакеру, который украл у нее биткойнов на 600 млн долларов

Кроме этого, компания предлагала хакеру 500 тысяч долларов в знак благодарности за найденные уязвимости, однако он отказался.

Poly Network в настоящее время предлагает хакеру стать главным советником по безопасности, а также попросила дальше помогать вносить вклад в развитие безопасности блокчейна.

Как сообщили в компании, вор уже вернул всю криптовалюту.

Однако 235 млн долларов находятся на специальном счете, доступ к которому есть и у хакера, и у платформы, но нужны ключи от обеих сторон.

Он заявил, что отдаст ключ когда все "будут готовы".