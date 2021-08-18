Компанія пропонує роботу хакеру, який вкрав в неї біткойнів на 600 млн доларів

Криптоплатформа Poly Network запропонувала роботу хакеру, який вкрав у неї біткойнів на 611 млн доларів. Це найбільша за всю історію крадіжка криптовалюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Крім цього, компанія пропонувала хакеру 500 тисяч доларів на знак вдячності за знайдені вразливості, проте він відмовився.
Poly Network наразі пропонує хакеру стати головним радником з безпеки, а також попросила далі допомагати робити внесок у розвиток безпеки блокчейну.
Як повідомили у компанії, крадій вже повернув всю криптовалюту.
Однак 235 млн доларів знаходяться на спеціальному рахунку, доступ до якого є і в хакера, і у платформи, але потрібні ключі від обох сторін.
Він заявив, що віддасть ключ коли всі "будуть готові".
Нагадаємо, хакери ошукали криптоплатформу Poly Network на більше ніж 600 млн доларів.
Після того, як компанія пригрозила хакерам судом, зловмисники повернули 258 млн доларів.