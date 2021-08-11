ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рекордная кража криптовалюты: хакеры вернули половину средств после угроз от компании

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 21:28
Рекордная кража криптовалюты: хакеры вернули половину средств после угроз от компании Фото: хакеры вернули половину похищенных средств криптоплатформе после угроз (фото twitter.com/Bitcoin)
Автор: Сергей Пышкин

Хакеры, которые сегодня ограбили криптоплатформу Poly Network на 600 млн долларов, вернули ей почти половину средств. Компания перед этим пригрозила им судом.


Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня Poly Network сообщила о самом масштабном ограблении криптовалюты. В своей странице социальной сети компания обнародовала информацию относительно цифровых кошельков, на которые были отправлены похищенные токены. Согласно информации аналитиков, сумма убытков составляет более 600 млн долларов.

Впрочем, после того, как компания пригрозила хакерам судом, уже к вечеру злоумышленники вернули криптоплатформе 258 млн долларов.

Соучредитель Ellipic Том Робинсон выразил мнение, что хакеры вернули часть средств из-за сложности их отмывания.

Poly Network, со своей стороны, до сих пор не комментировала инцидент.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как хакеры обокрали криптоплатформу Poly Network на более чем 600 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
NEWS
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну