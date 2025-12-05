UA

Економіка

Компанія у Нью-Йорку порушила санкції проти РФ і втратила понад 7 млн доларів

Фото: порушення санкцій пов'язано з олігархом РФ Олегом Дерипаскою (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Уряд США наклав штраф у понад 7 млн доларів на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. через фінансові операції, що порушували санкції проти Росії, зокрема щодо олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У відомстві зазначили, що Gracetown має сплатити 7 139 305 доларів. Компанію звинуватили не лише в порушенні санкційного режиму, а й у тому, що вона не подала звіти про заблоковані активи, як цього вимагає законодавство. Штраф наближений до максимального, що, за словами OFAC, підкреслює серйозність наслідків за недотримання санкційних правил.

Розслідування встановило, що з квітня 2018-го по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму 31,2 тис. доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою. На той момент бізнесмен уже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно попереджав про заборону будь-яких прямих чи непрямих транзакцій із ним. Крім того, компанія протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про активи, які мала заблокувати.

Gracetown Inc. була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаними Дерипаскою через різні юридичні особи. У 2006–2018 роках російський олігарх був кінцевим бенефіціаром компанії.

Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення про "потужні санкції" проти Росії - які будуть сильніші за всі інші, що він коли-небудь оголошував.

Ще повідомлялось, що в жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу", а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.

Нью-ЙоркСанкції проти РосіїШтрафи