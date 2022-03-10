UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Компания Nintendo останавливает поставки игровых консолей в Россию

Автор: Татьяна Самарук

Японская компания Nintendo решила остановить поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Гончаренко.

В частности, Nintendo останавливает поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения.

"Принимать платежи в рублях на собственных онлайн-площадках компания прекратила еще несколько дней назад", - пишет Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает деятельность в РФ.

Также мы писали, что Amazon прекращает отправку товаров в Россию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация