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Amazon прекращает отправку товаров в Россию

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Четверг 10 марта 2022 01:11
Amazon прекращает отправку товаров в Россию Amazon прекратил доставлять товары в Россию (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Американская компания Amazon 9 марта прекратила отправку товаров в Россию. Соответствующее решение было принято в связи с войной, которую развернула РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, теперь россияне ничего не смогут заказать на сайте Amazon. Также компания прекратила доступ к своему сервису потокового видео Prime Video.

Кроме того, россиянам не будут продавать игру New World. Такое решение компания одобрила из-за жестокой войны, которую Россия начала в Украине.

Сейчас многие мировые компании и бренды массово отказываются работать в России.

Ранее мы сообщали, что в МИД назвали крупнейшие компании, которые остались на российском рынке.

Также мы писали, что телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ.

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