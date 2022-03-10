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Компанія Nintendo зупиняє постачання ігрових консолей до Росії

Автор: Тетяна Самарук

Японська компанія Nintendo вирішила зупинити постачання ігрових консолей та програмного забезпечення у Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Гончаренка.

Зокрема, Nintendo зупиняє постачання до Росії ігрових консолей та програмного забезпечення.

"Приймати платежі в рублях на власних онлайн-майданчиках компанія припинила ще кілька днів тому", - пише Гончаренко.

Раніше ми повідомляли, що один з найбільших виробників техніки Caterpillar призупиняє діяльність в РФ.

Також ми писали, що Amazon припиняє відправлення товарів до Росії.

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