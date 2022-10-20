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Компанія Маска запустить термінали Starlink для відкритого неба

Фото: Starlink від Ілона Маска буде у відкритому небі (GettyImage)
Автор: РБК-Україна

Компанія SpaceX Ілона Маска знову заявила про нововведення, цього разу для літаків. Йдеться про швидкісний інтернет, покриття якого буде глобальним та доступним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Компанія уточнила, що кожен літак із терміналом Starlink тепер буде забезпечений інтернет-зв'язком зі швидкістю передачі даних до 350 Мбіт/с. Ця швидкість набагато більша за ту, що забезпечується в повітрі зараз – максимальна швидкість інтернету не перевищує 10 мбіт/с, і тільки над землею, а супутникові системи пропонують інтернет зі швидкістю від 30 до 100 Мбіт/с.

Фахівці компанії SpaceX підкреслюють, що покриття інтернетом буде глобальним і доступним протягом усього польоту. Такий рівень інтернету дозволить пасажирам не тільки користуватися інтернет-зв'язком, а й робити відеодзвінки та навіть грати онлайн. Нововведення планується запровадити вже 2023 року.

Нагадаємо, що Маск в останні тижні – один із лідерів інформаційного простору. То він заявив, що більше не оплачуватиме послуги зв'язку Starlink для України і запросив у Пентагона фінансування на десятки мільйонів доларів на місяць. Буквально наступного дня Маск заявив, що Starlink все ж таки продовжить оплачувати послуги зв'язку для України.

Трохи раніше Маск запропонував власний сценарій розвитку війни в Україні, а потім намагався спрогнозувати, за яких умов Росія може завдати ядерного удару.

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Илон Маск