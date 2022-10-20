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Компания Маска запустит терминалы Starlink для открытого неба

Фото: Starlink от Илона Маска будет в открытом небе (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Компания SpaceX Илона Маска снова заявила о нововведениях, на этот раз для самолетов. Речь идет о скоростном интернете, покрытие которого будет глобальным и доступным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Компания уточнила, что каждый самолет с терминалом Starlink теперь будет обеспечен интернет-связью со скоростью передачи данных до 350 Мбит/с. Эта скорость гораздо больше того, что обеспечивается в воздухе сейчас - максимальная скорость интернета не превышает 10 мБит/с, и только над землей, а спутниковые системы предлагают интернет со скоростью от 30 до 100 Мбит/с.

Специалисты компании SpaceX подчеркивают, что покрытие интернетом будет глобальным и доступным в течение всего полета. Такой уровень интернета позволит пассажирам не только пользоваться интернет-связью, но и делать видеозвонки и даже играть онлайн. Нововведение планируется внедрить уже в 2023 году.

Напомним, что Маск в последние недели - один из лидеров информационного пространства. То он заявил, что больше не станет оплачивать услуги связи Starlink для Украины и запросил у Пентагона финансирование на десятки миллионов долларов в месяц. Буквально на следующий день Маск заявил, что Starlink все же продолжит оплачивать услуги связи для Украины.

Немного ранее Маск предложил собственный сценарий развития войны в Украине, а затем пытался спрогнозировать, при каких условиях Россия может нанести ядерный удар.

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Илон Маск