Маск спрогнозував, у якому разі Росія зважиться на ядерний удар

Якщо Росія опиниться перед вибором втратити Крим чи завдати ядерного удару, Кремль обере саме використання ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського мільярдера Ілона Маска в Twitter .

"Якщо Росія опиниться перед вибором: втратити Крим або використати ядерну зброю на полі бою, вона обере останнє", - заявив він.

Маск також припустив, що якщо завдати ядерного удару по Росії, "вони завдадуть ядерного удару по нам", і тоді "у нас буде Третя світова війна".

"Ми вже всіляко санкціонували/відсікали Росію, тож їм ще втрачати?" - резюмує Маск.