Компанія Маска залучила 6 млрд доларів на розробку штучного інтелекту

Компанія xAI Ілона Маска залучила 6 млрд доларів у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Збір коштів, про який було оголошено 26 травня, відбувається менш ніж через рік після дебюту xAI і знаменує собою одну з найбільших інвестицій у область розробки інструментів штучного інтелекту.

Розробка ШІ Маском тісно пов'язана з X.com, соціальною мережею, раніше відомою як Twitter, де xAI розпочав свою діяльність із сервісу Grok AI.

Гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень та розробок майбутніх технологій.

"Найближчими тижнями буде оголошено ще більше", - сказав Маск у повідомленні на X у відповідь на оголошення про фінансування.

Хоча xAI не повідомила, у що її оцінили після останнього раунду фінансування, в інших повідомленнях ЗМІ раніше передбачалося, що компанія буде оцінена у суму від 18 до 24 мільярдів доларів.