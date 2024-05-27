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Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта

США, Понедельник 27 мая 2024 09:42
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Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания xAI Илона Маска привлекла 6 млрд долларов в раунде финансирования серии B при поддержке венчурных фирм Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сбор средств, о котором было объявлено 26 мая, происходит менее чем через год после дебюта xAI и знаменует собой одну из крупнейших инвестиций в зарождающуюся область разработки инструментов искусственного интеллекта.

Разработка ИИ Маском тесно связана с X.com, социальной сетью, ранее известной как Twitter, где xAI начал свою деятельность с сервиса Grok AI.

Деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.

"В ближайшие недели будет объявлено еще больше", - сказал Маск в сообщении на X в ответ на объявление о финансировании.

Хотя xAI не сообщила, во что она была оценена после последнего раунда финансирования, в других сообщениях СМИ ранее предполагалось, что компания будет оценена в сумму от 18 до 24 миллиардов долларов.

Гонка в области искусственного интеллекта накаляется: несколько инвесторов выделяют крупные суммы для стартапов, стремящихся конкурировать с такими лидерами рынка, как OpenAI.

Маск был одним из первых сторонников искусственного интеллекта, поддерживая OpenAI до того, как она представила ChatGPT в конце 2022 года. Позже он вышел из предприятия и выступал за осторожное развитие технологии из-за ее потенциальных опасностей.

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Илон Маск Искусственный интеллект
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