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Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg

Неділя 12 травня 2024 01:58
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Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Apple Inc. досягла домовленості з OpenAI щодо використання технології стартапу в iPhone. Ця домовленість є частиною програми Apple із впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 від Apple, наступній операційній системі iPhone.

Apple також провела переговори з Google Alphabet Inc. про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Ці переговори не закінчилися угодою, але тривають.

Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця. Тим не менш, наразі немає гарантії, що угоду буде оголошено найближчим часом.

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні під час щорічної Всесвітньої конференції розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Apple планує власний проект в області ШІ

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".

Під час телефонної конференції Apple минулого тижня він стверджував, що Apple матиме перевагу в області ШІ.

"Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання від Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг", — сказав Кук.

Нагадаємо, наприкінці квітня Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання технології штучного інтелекту для реалізації низки нових функцій, які будуть представлені в iPhone пізніше цього року.

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Apple Штучний інтелект iPhone
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