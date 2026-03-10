Компанія-лідер на ринку ШІ подала в суд на адміністрацію Трампа, Пентагон і Гегсета

Американська компанія Anthropic, розробник ШІ-моделей Claude, подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, вимагаючи скасувати рішення про присвоєння їй статусу supply-chain risk і розрив федеральних контрактів.

У скарзі компанія стверджує, що дії американського уряду виходять за межі повноважень і є репресією за відмову узгодити використання ШІ з Міністерством оборони.

Незабаром після подачі позову 37 дослідників з OpenAI і Google виступили на підтримку Anthropic, зазначивши, що такі заходи можуть вплинути на конкурентоспроможність США у сфері штучного інтелекту. Серед них - Джефф Дін із Google DeepMind.

Anthropic наполягає, що її ШІ-інструменти не використовують для масового спостереження або автономної зброї, і вимагала офіційних гарантій під час роботи з Пентагоном. Адміністрація стверджує, що відмова компанії надавати ШІ для всіх законних сценаріїв створює загрозу національній безпеці, а її інструменти критично важливі для роботи військових.

Присвоєння статусу supply-chain risk зазвичай застосовується до іноземних компаній-противників, а не до американських фірм, що викликало різку критику з боку компанії. Anthropic також заявила, що Трамп не дотримувався належних процедур під час анулювання контракту.

Компанія попросила федеральний апеляційний суд у Вашингтоні офіційно переглянути рішення Пентагону. Контракт Anthropic з Міністерством оборони оцінюється в суму до 200 млн доларів. Інвестори і партнери, включно з Microsoft і Google, заявили, що продовжать працювати з компанією за комерційними проєктами поза Пентагоном.

Anthropic позиціонує себе як лідера у відповідальному розвитку ШІ, і конфлікт з адміністрацією Трампа підкреслює зростання напруги навколо використання технологій штучного інтелекту в оборонній сфері США.