Компания-лидер на рынке ИИ подала в суд на администрацию Трампа, Пентагон и Хегсета

Американская компания Anthropic, разработчик ИИ‑моделей Claude, подала иск против администрации президента США Дональда Трампа, требуя отменить решение о присвоении ей статуса supply-chain risk и разрыве федеральных контрактов.

В жалобе компания утверждает, что действия американского правительства выходят за рамки полномочий и представляют собой репрессию за отказ согласовать использование ИИ с Министерством обороны.

Вскоре после подачи иска 37 исследователей из OpenAI и Google выступили в поддержку Anthropic, отметив, что подобные меры могут повлиять на конкурентоспособность США в сфере искусственного интеллекта. Среди них - Джефф Дин из Google DeepMind.

Anthropic настаивает, что ее ИИ‑инструменты не используются для массового наблюдения или автономного оружия, и требовала официальных гарантий при работе с Пентагоном. Администрация утверждает, что отказ компании предоставлять ИИ для всех законных сценариев создает угрозу национальной безопасности, а ее инструменты критически важны для работы военных.

Присвоение статуса supply-chain risk обычно применяется к иностранным компаниям‑противникам, а не к американским фирмам, что вызвало резкую критику со стороны компании. Anthropic также заявила, что Трамп не соблюдал должные процедуры при аннулировании контракта.

Компания попросила федеральный апелляционный суд в Вашингтоне официально пересмотреть решение Пентагона. Контракт Anthropic с Министерством обороны оценивается в сумму около 200 млн долларов. Инвесторы и партнеры, включая Microsoft и Google, заявили, что продолжат работать с компанией по коммерческим проектам вне Пентагона.

Anthropic позиционирует себя как лидера в ответственном развитии ИИ, и конфликт с администрацией Трампа подчеркивает рост напряжения вокруг использования технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере США.