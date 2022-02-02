Компания Коломойского через суд требует освободить ее от продажи льготного газа аграриям

"Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), крупнейшим акционером которой является олигарх Игорь Коломойский, оспорила в Окружном административном суде Киева постановление Кабинета министров об обязательстве частных газодобытчиков продавать 20% ресурса на бирже по регулируемым ценам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

Отметим, что еще одна компания олигарха Коломойского - "Укрнефтебурение" - оказалась единственным крупным добытчиком газа, который полностью проигнорировал требование Кабмина.

По иску ПГНК открыто производство, подготовительное заседание назначено на 25 февраля 2022 года.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

Позже Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые в феврале претендуют на "социальный" газ по льготным ценам.

Всего на февраль потребность всех 256 компаний в льготном газе составляет 15,69 млн м3. Более 10% этого объема отойдет птицефабрикам представителя "Слуги народа" в Днепропетровской области.