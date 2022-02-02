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Компанія Коломойського через суд вимагає звільнити її від продажу пільгового газу аграріям

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Київ, Середа 02 лютого 2022 12:58
Компанія Коломойського через суд вимагає звільнити її від продажу пільгового газу аграріям Фото: "Полтавська газонафтова компанія" (ppc.net.ua)
Автор: Наталія Гурковська

"Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК), найбільшим акціонером якої є олігарх Ігор Коломойський, заперечила в Окружному адміністративному суді Києва постанову Кабінету міністрів про зобов'язання приватних газодобувачів продавати 20% ресурсу на біржі за регульованими цінами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані суду.

За позовом ПГНК відкрито провадження, підготовче засідання призначено на 25 лютого 2022 року.

Компанія Коломойського вимагає визнати протиправною та недійсною вищевказану постанову уряду.

Зазначимо, що ще одна компанія олігарха Коломойського - "Укрнафтобуріння" - виявилася єдиним великим видобувачем газу, який повністю проігнорував вимогу Кабміну.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Пізніше Міністерство аграрної політики більш ніж у 2,5 рази збільшило список агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

Усього на лютий потреба всіх 256 компаній у пільговому газі становить 15,69 млн м3. Понад 10% цього обсягу відійде птахофабрикам представника "Слуги народу" у Дніпропетровській області.

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Ігор Коломойский Газ
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