Компанія Коломойського через суд вимагає звільнити її від продажу пільгового газу аграріям

"Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК), найбільшим акціонером якої є олігарх Ігор Коломойський, заперечила в Окружному адміністративному суді Києва постанову Кабінету міністрів про зобов'язання приватних газодобувачів продавати 20% ресурсу на біржі за регульованими цінами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані суду.

Зазначимо, що ще одна компанія олігарха Коломойського - "Укрнафтобуріння" - виявилася єдиним великим видобувачем газу, який повністю проігнорував вимогу Кабміну.

За позовом ПГНК відкрито провадження, підготовче засідання призначено на 25 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Пізніше Міністерство аграрної політики більш ніж у 2,5 рази збільшило список агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

Усього на лютий потреба всіх 256 компаній у пільговому газі становить 15,69 млн м3. Понад 10% цього обсягу відійде птахофабрикам представника "Слуги народу" у Дніпропетровській області.