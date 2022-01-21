Минагро расширило перечень агрокомпаний, претендующих на льготный газ, - Буславец
Министерство аграрной политики расширило список компаний, которые могут претендовать на "социальный" газ по льготной цене.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы министерства энергетики Ольги Буславец.
"Приказом Минагрополитики от 18.01.2022 количество льготников расширено с предыдущих 6803 до 6851 предприятия", - сообщила она.
Следуя примеру производителей продовольственных товаров, стеклопроизводители также обратились к правительству за помощью, в том числе о предоставлении доступа предприятиям стекольной промышленности к аукционам по продаже природного газа по льготным ценам, отметила экс-министр.
По ее информации, 17-20 января состоялись торги по продаже "льготного" газа. По результатам четырех аукционов со снабжением, в январе-феврале реализовано чуть более 9 млн куб. м.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.