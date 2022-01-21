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Минагро расширило перечень агрокомпаний, претендующих на льготный газ, - Буславец

Новина українською →
Киев, Пятница 21 января 2022 18:14
Минагро расширило перечень агрокомпаний, претендующих на льготный газ, - Буславец Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство аграрной политики расширило список компаний, которые могут претендовать на "социальный" газ по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы министерства энергетики Ольги Буславец.

"Приказом Минагрополитики от 18.01.2022 количество льготников расширено с предыдущих 6803 до 6851 предприятия", - сообщила она.

Следуя примеру производителей продовольственных товаров, стеклопроизводители также обратились к правительству за помощью, в том числе о предоставлении доступа предприятиям стекольной промышленности к аукционам по продаже природного газа по льготным ценам, отметила экс-министр.

По ее информации, 17-20 января состоялись торги по продаже "льготного" газа. По результатам четырех аукционов со снабжением, в январе-феврале реализовано чуть более 9 млн куб. м.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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