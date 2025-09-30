ua en ru
Компанія із відкритою справою щодо заволодіння держкоштами оскаржує результати тендеру в Києві

Вівторок 30 вересня 2025 16:38
UA EN RU
Компанія із відкритою справою щодо заволодіння держкоштами оскаржує результати тендеру в Києві Фото: Комапанія "Вектор" оскаржує в АМКУ результати тендеру в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ПП "Інженерно-виробничий центр "Вектор", яку журналістські розслідування пов’язують із бізнес-структурами, що працювали на окупованих територіях, намагається через Антимонопольний комітет України оскаржити результати тендеру у столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані реєстру.

Йдеться про закупівлю, оголошену ритуальною службою СКП "Київський крематорій" у липні цього року в системі Prozorro. Замовник відмовився визнавати "Вектор" переможцем, після чого компанія подала скаргу до АМКУ.

Претензії компанії полягають у тому, що відмова не є обґрунтованою і порушує їхні права на участь у тендері. Зокрема, вони стверджують, що замовник не мав достатніх підстав для дискваліфікації їх з конкурсного процесу.

За інформацією ЗМІ, ПП "ІВЦ "Вектор", який очолює Олександр Криворучко, не має власного обладнання й орендує техніку у ТОВ "Хозхімсервіс" - до лютого цього року товариство належало тещі Криворучко Аллі Кізіменко, а керував компанією її син Марк Кізіменко.

З 2009 року "Хозхімсервіс" отримало понад 3,8 млрд грн на державних контрактах.

Крім того, правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження щодо заволодіння коштами АТ "Укргазвидобування" (№72023000410000030).

Так, за інформацією з відкритих джерел, ПП "ІВЦ "Вектор" фігурує в рамках кримінального провадження, що стосується незаконного завищення вартості робіт, виконаних для АТ "Укргазвидобування".

Службові особи АТ "Укргазвидобування" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Промін буд сервіс" запровадили протиправну схему з привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості та обсяг виконаних робіт.

Надалі ці кошти перераховувалися на ряд підконтрольних підприємств з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ "Хозхімсервіс", ТОВ "Преміум актив", ПП "ІВЦ "Вектор" для подальшого обготівкування.

