ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Компания с открытым делом по завладению госсредствами обжалует результаты тендера в Киеве

Вторник 30 сентября 2025 16:38
UA EN RU
Компания с открытым делом по завладению госсредствами обжалует результаты тендера в Киеве Фото: Компания "Вектор" оспаривает в АМКУ результаты тендера в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Компания ЧП "Инженерно-производственный центр "Вектор", которую журналистские расследования связывают с бизнес-структурами, работавшими на оккупированных территориях, пытается через Антимонопольный комитет Украины обжаловать результаты тендера в столице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные реестра.

Речь идет о закупке, объявленной ритуальной службой СКП "Киевский крематорий" в июле этого года в системе Prozorro. Заказчик отказался признавать "Вектор" победителем, после чего компания подала жалобу в АМКУ.

Претензии компании заключаются в том, что отказ не обоснован и нарушает их права на участие в тендере. В частности, они утверждают, что у заказчика не было достаточных оснований для дисквалификации их из конкурсного процесса.

По информации СМИ, ЧП "ИПЦ "Вектор", который возглавляет Александр Криворучко, не имеет собственного оборудования и арендует технику у ООО "Хозхимсервис" - до февраля этого года общество принадлежало теще Криворучко Алле Кизименко, а руководил компанией ее сын Марк Кизименко.

С 2009 года "Хозхимсервис" получил более 3,8 млрд грн на государственных контрактах.

Кроме того, правоохранительные органы расследуют уголовное производство по завладению средствами АО "Укргаздобыча" (№72023000410000030).

Так, по информации из открытых источников, ЧП "ИПЦ "Вектор" фигурирует в рамках уголовного производства, которое касается незаконного завышения стоимости работ, выполненных для АО "Укргаздобыча".

Должностные лица АО "Укргаздобыча" по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Промин строй сервис" ввели противоправную схему по присвоению средств государственного предприятия в особо крупных размерах путем завышения стоимости и объем выполненных работ.

Эти средства в дальнейшем перечислялись на ряд подконтрольных предприятий с признаками рисковости, а именно: ЧП "ИПЦ "Вектор" для послкдующего обналичивания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины Бизнес
Новости
РФ заявила о "провокации Украины" с ДРГ в Польше: в ЦПД раскрыли план россиян
РФ заявила о "провокации Украины" с ДРГ в Польше: в ЦПД раскрыли план россиян
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен