Компания Harley-Davidson объявила об отзыве 238,3 тыс. мотоциклов по всему миру

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Затраты в связи с этим составят около 35 миллионов долларов

Американский производитель мотоциклов, компания Harley-Davidson заявила об отзыве с рынка 238,3 тысяч мотоциклов для устранения проблемы с гидравлическим приводом сцепления. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The Wall Street Journal.

Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

Указано, что отзыв коснется моделей Touring, Trike и CVO Touring, выпущенных в 2017-2018 годах, а также части мотоциклов модели Softail 2017 года. Затраты в связи с этим составят около 35 миллионов долларов.

Компания Harley-Davidson также обнародовала отчетность за III квартал. Согласно документам, чистая прибыль компании в июле-сентябре выросла до 113, 86 миллионов долларов.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп поддержал бойкот владельцев мотоциклов компании Harley Davidson, связанный с планами компании перенести производство мотоциклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных Евросоюзом в ответ на пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий.

Как писало РБК-Украина, в феврале прошлого года компания Harley-Davidson приняла решение отменить визит президента США Дональда Трампа на завод в Милуоки в связи с готовившимися протестами.