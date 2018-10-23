Компанія Harley-Davidson оголосила про відкликання 238,3 тис. мотоциклів по всьому світу

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Витрати у зв'язку з цим складуть близько 35 мільйонів доларів

Американський виробник мотоциклів, компанія Harley-Davidson заявила про відкликання з ринку 238,3 тисяч мотоциклів для усунення проблеми з гідравлічним приводом зчеплення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Wall Street Journal.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті компанії.

Зазначено, що відкликання торкнеться моделей Touring, Trike і CVO Touring, випущених в 2017-2018 роках, а також частини мотоциклів моделі Softail 2017 року. Витрати у зв'язку з цим складуть близько 35 мільйонів доларів.

Компанія Harley-Davidson також оприлюднила звітність за III квартал. Згідно з документами, чистий прибуток компанії у липні-вересні виріс до 113, 86 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в серпні президент США Дональд Трамп підтримав бойкот власників мотоциклів компанії Harley Davidson, пов'язаний з планами компанії перенести виробництво мотоциклів, призначених для країн Євросоюзу, із США на закордонні заводи, щоб уникнути мит, введених Євросоюзом у відповідь на мита Трампа на імпортну сталь і алюміній.

Як писало РБК-Україна, в лютому минулого року компанія Harley-Davidson прийняла рішення скасувати візит президента США Дональда Трампа на завод у Мілуокі у зв'язку з протестами.