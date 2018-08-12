Трамп поддержал бойкот Harley Davidson
Трамп поддержал бойкот владельцев мотоциклов компании Harley Davidson
Президент США Дональд Трамп поддержал бойкот владельцев мотоциклов компании Harley Davidson. Об этом сообщает "Голос Америки".
Ранее компания объявила о планах перенести производство мотоциклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных Евросоюзом в ответ на пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий.
Тогда Трамп подверг критике Harley Davidson, призвав к введению повышенных, целенаправленных налогов и пригрозив создать стимулы для привлечения в США иностранных производителей для усиления конкуренции.
"Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Очень плохой шаг! Скоро в США будут равные или даже лучшие условия", - написал Трамп в Twitter.
Отметим, что по оценкам компании, пошлины Евросоюза обойдутся ей в 30-45 миллионов долларов до конца года и в 90-100 миллионов долларов в год.
В субботу Трамп встретился с группой байкеров, которые являются его сторонниками. Он сфотографировался со 180 байкерами в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где он проводит отпуск.
Напомним, 22 июня в Европейском союзе вступили в силу новые пошлины импорт товаров из США. Под новые пошлины попали такие американские товары как изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.