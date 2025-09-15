Філіп Морріс призначив Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

Компанія Philip Morris International (PMI) призначила Ларису Наконечну новою директоркою напрямку HR Філіп Морріс в Україні та Молдові. Лариса має понад 20 років досвіду у сфері управління талантами й організаційного розвитку в провідних міжнародних компаніях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

На новій посаді Лариса відповідатиме за трансформацію підходів до управління талантами та розвиток внутрішнього потенціалу української команди, щоб забезпечити сталий розвиток компанії в нинішніх реаліях.

"В умовах війни та жорсткої конкуренції за кваліфікованих працівників я ставлю собі за мету переосмислити підхід до пошуку і розвитку талантів, а також створити умови для прискореного розвитку співробітників в організації, - розповіла P&C директорка "Філіп Морріс Україна" Лариса Наконечна. - Не менш важливим пріоритетом залишається добробут працівників і їхня психологічна підтримка. Компанія вже інвестувала близько 1 млрд грн у програми допомоги співробітникам від початку великої війни. Надалі ми плануємо розширювати wellbeing-ініціативи, щоб кожен відчував захист і підтримку".

За словами Лариси, окремим фокусом для "Філіп Морріс" стане також розвиток програм підтримки мобілізованих працівників, ветеранів та їхніх родин.

"Призначення Лариси - це стратегічне підсилення нашої компанії в Україні. Ми впевнені, що її міжнародний досвід і глибоке розуміння бізнес-процесів допоможуть нам не лише утримувати статус одного з найкращих роботодавців країни, а й формувати сучасну культуру, яка відповідає викликам війни та трансформації бізнесу", - прокоментував Максим Барабаш, генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

Кар'єра Лариси Наконечної

До приходу в PMI вона працювала в Syngenta Group, Deloitte, EY, успішно реалізуючи HR-трансформації в Європі, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та США.

До призначення в Україні Лариса з 2021 року працювала у штаб-квартирі Philip Morris International у Швейцарії, де керувала програмою еволюції операційної моделі функції HR. Її лідерство дозволило компанії зміцнити HR-стратегії на глобальному рівні й адаптуватися до швидких і мінливих бізнес-викликів.

Лариса здобула ступінь Executive MBA в ESADE Business School в Іспанії та магістерський ступінь із міжнародного управління людськими ресурсами в Kingston University у Великій Британії, що дало їй глибоке розуміння сучасних бізнес-моделей і стратегічного управління людьми.