Филип Моррис назначил Ларису Наконечную новым HR-директором в Украине и Молдове

Компания Philip Morris International (PMI) назначила Ларису Наконечную новым директором направления HR Филип Моррис в Украине и Молдове. Лариса имеет более 20 лет опыта в сфере управления талантами и организационного развития в ведущих международных компаниях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

На новой должности Лариса будет отвечать за трансформацию подходов к управлению талантами и развитие внутреннего потенциала украинской команды, чтобы обеспечить устойчивое развитие компании в нынешних реалиях.

"В условиях войны и жесткой конкуренции за квалифицированных работников я ставлю своей целью переосмыслить подход к поиску и развитию талантов, а также создать условия для ускоренного развития сотрудников в организации, - рассказала P&C директор "Филип Моррис Украина" Лариса Наконечная. - Не менее важным приоритетом остается благополучие работников и их психологическая поддержка. Компания уже инвестировала около 1 млрд грн в программы помощи сотрудникам с начала большой войны. В дальнейшем мы планируем расширять wellbeing-инициативы, чтобы каждый чувствовал защиту и поддержку".

По словам Ларисы, отдельным фокусом для "Филип Моррис" станет также развитие программ поддержки мобилизованных работников, ветеранов и их семей.

"Назначение Ларисы - это стратегическое усиление нашей компании в Украине. Мы уверены, что ее международный опыт и глубокое понимание бизнес-процессов помогут нам не только удерживать статус одного из лучших работодателей страны, но и формировать современную культуру, которая отвечает вызовам войны и трансформации бизнеса", - прокомментировал Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина".

Карьера Ларисы Наконечной

До прихода в PMI она работала в Syngenta Group, Deloitte, EY, успешно реализуя HR-трансформации в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и США.

До назначения в Украину Лариса с 2021 года работала в штаб-квартире Philip Morris International в Швейцарии, где руководила программой эволюции операционной модели функции HR. Ее лидерство позволило компании укрепить HR-стратегии на глобальном уровне и адаптироваться к быстрым и меняющимся бизнес-вызовам.

Лариса получила степень Executive MBA в ESADE Business School в Испании и магистерскую степень по международному управлению человеческими ресурсами в Kingston University в Великобритании, что дало ей глубокое понимание современных бизнес-моделей и стратегического управления людьми.