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Компания Ericsson приостанавливает бизнес в России

Фото: Компания Ericsson приостанавливает бизнес в России (flickr.com/olemiswebs)
Автор: Валерия Полищук

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что приостанавливает свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания приостанавливает свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания в первом квартале 2022 года создала резерв в размере 9,5 млн долларов на обесценение активов и другие исключительные расходы.

Напомним, что в конце марта мебельный ритейлер JYSK покинул российский рынок.

Также из России ушла популярная мебельная компания IKEA.

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