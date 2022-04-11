Компанія Ericsson припиняє бізнес в Росії

Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що призупиняє свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"У світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія припиняє свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що компанія в першому кварталі 2022 року створила резерв у розмірі 9,5 млн доларів на знецінення активів та інші виняткові витрати.