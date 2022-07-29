Компания DHL отказалась доставлять грузы по России

Мировой лидер экспресс-доставки, немецкая DHL частично сворачивает бизнес в России. Теперь компания не будет доставлять грузы внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Доставка DHL прекратит перевозки по России уже с 1 сентября. В компании объяснили, что столкнулись с техническими проблемами с ИТ-системами, инфраструктурой, операционными трудностями и юридическими ограничениями.

Тем не менее логистический гигант DHL будет продолжать предоставлять услуги по экспресс-доставке из России за рубеж.