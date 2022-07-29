Компания DHL отказалась доставлять грузы по России
Фото: DHL не будет перевозить посылки внутри России (Getty Images)
Мировой лидер экспресс-доставки, немецкая DHL частично сворачивает бизнес в России. Теперь компания не будет доставлять грузы внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Доставка DHL прекратит перевозки по России уже с 1 сентября. В компании объяснили, что столкнулись с техническими проблемами с ИТ-системами, инфраструктурой, операционными трудностями и юридическими ограничениями.
Тем не менее логистический гигант DHL будет продолжать предоставлять услуги по экспресс-доставке из России за рубеж.
Ранее мы сообщали, что DHL в начале марта прекратила перевозку грузов в Россию и Белорусь.
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