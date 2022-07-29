Компанія DHL відмовилася доставляти вантажі Росією
Фото: DHL не буде перевозити посилки всередині Росії (Getty Images)
Світовий лідер експрес-доставки, німецька DHL частково звертає бізнес в Росії. Тепер компанія не буде доставляти вантажі всередині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Доставка DHL припинить перевезення Росією вже з 1 вересня. У компанії пояснили, що зіткнулися з технічними проблемами з ІТ-системами, інфраструктурою, операційними труднощами та юридичними обмеженнями.
Проте логістичний гігант DHL буде продовжувати надавати послуги з експрес-доставки з Росії за кордон.
Раніше ми повідомляли, що DHL на початку березня припинила перевезення вантажів до Росії та Білорусі.
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