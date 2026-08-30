Компанія "Чиста вода" зупинила виробництво і доставку після атаки РФ на Київщину

"Шановні клієнти, вимушені повідомити, що внаслідок ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв’язку з цим виробництво та доставку води тимчасово призупинено", - повідомили у комапнії.

Про строки відновлення виробництва та доставки води наразі не повідомляється.