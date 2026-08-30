Компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ на Киевщину

"Уважаемые клиенты, вынужденные сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены", - сообщили в компании.

О сроках возобновления производства и доставки воды пока не сообщается.