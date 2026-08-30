RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ на Киевщину

11:40 30.08.2026 Вс
1 мин
Компания понесла значительные потери из-за вражеского удара
aimg Татьяна Степанова
Фото: компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ (.facebook.com/clearwaterua)

Компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после правительства России 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уважаемые клиенты, вынужденные сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены", - сообщили в компании.

О сроках возобновления производства и доставки воды пока не сообщается.

Удар по селу Мила

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.

Известно о 38 погибших и десятках пострадавших, в том числе дети.

Кроме складов, повреждены жилые дома и пансионат, идет массовая эвакуация.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по слогам в селе Мила, а также по факту повторной детонации.

Все что известно сейчас о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская областьВойна в Украине